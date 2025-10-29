ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ: ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.ಕಾಯಕ ಕಿರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ವ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ₹2 ಲಕ್ಷ: ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ವಸತಿ ರಹಿತ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ; ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?.<p><strong>ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು?</strong></p><ul><li><p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು</p></li><li><p>ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು</p></li><li><p>ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು</p></li><li><p>ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು</p></li><li><p>ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ (MFI)</p></li><li><p>ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ (NBFC)</p></li><li><p>ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (SFB)</p></li></ul><p>ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ‘ಶಿಶು’, ‘ಕಿಶೋರ್’, ‘ತರುಣ್’ ಮತ್ತು ‘ತರುಣ್ ಪ್ಲಸ್’ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><ul><li><p>ಶಿಶು: ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ₹50,000 ವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಕಿಶೋರ್: ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ₹50,000 ದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. </p></li><li><p>ತರುಣ್: ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ₹5 ಲಕ್ಷ ದಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ತರುಣ್ ಪ್ಲಸ್: ‘ತರುಣ್’ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗಲಿದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು:</strong></p><p><strong>ಶಿಶು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು</strong></p><ul><li><p>ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಗೆ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರತ.</p></li><li><p>ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆಗಳಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಶೀದಿ (2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಲ್ಲ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.</p></li><li><p>ಅರ್ಜಿದಾರರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ.</p></li><li><p>ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ದರಪಟ್ಟಿ.</p></li><li><p>ಯಂತ್ರ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳು, ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು.</p></li><li><p>ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮದ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ, ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರವಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. </p></li></ul><p><strong>ಕಿಶೋರ್, ತರುಣ್ ಹಾಗೂ ತರುಣ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ (ಶಿಶು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು)</p></li><li><p>ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆ (ಶಿಶು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು)</p></li><li><p>ಅರ್ಜಿದಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ.</p></li><li><p>ಉದ್ಯಮದ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಪರವಾನಗಿ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು. </p></li><li><p>ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿದಾರರಾಗಿರಬಾರದು.</p></li><li><p>ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸದ ಸಾಲ ಇರಬಾರದು. </p></li></ul><p><strong>ಸಾಲದ ಮರು ಪಾವತಿ ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಬಡ್ಡಿದರ ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹದು. <a href="https://www.mudra.org.in/">https://www.mudra.org.in/</a></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>