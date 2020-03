ಕರಾಚಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಲೆಕ್ಸ್‌ ಹೇಲ್ಸ್‌ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಜೀಜ್‌ ರಾಜಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಲೆಕ್ಸ್‌ ಹೇಲ್ಸ್‌, ‘ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ‘ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌–19 ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಂತೆ ನಾನೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದವರಂತೆ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು’

‘ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಲುಪಿದೆ. ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ.’

‘ಆದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರದಿಂದಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ’

‘ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಖರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

