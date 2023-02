ಮುಂಬೈ: ಭಾರತ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಬಾರ್ಡರ್‌–ಗಾವಸ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ 132 ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಿಸಿರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಕ್ಷಪಾತ' ಧೋರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಟೆ20 ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರ ಬದಲು 30 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಅವರು, ಕೇವಲ 20 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು.

ರಾಹುಲ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸಾದ್‌, 'ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತೀರ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 46 ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಾಸರಿ 34.07 ಆಗಿದೆ. 8 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಹುಲ್‌ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿರದೆ, ಪಕ್ಷಪಾದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆತ (ರಾಹುಲ್‌) ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಲು ಎಡವಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, 'ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್‌ ಬದಲು ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಹರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೂ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇವೇಳೆ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

