ಕೊಹ್ಲಿಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರೆ ನೋವಾಗುತ್ತಿತ್ತು: ರವೂಫ್

ಕರಾಚಿ: 2022ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸಹ ಆ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ರವೂಫ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 159 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು.

ಸವಾಲಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ (4) ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್‌ (4) ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10 ರನ್ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ (15) ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್‌ (2) ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ 31 ರನ್‌ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.

Virat Kohli's six off haris rauf will go down as one of the greatest cricket shots in history 💖 pic.twitter.com/4FClDMZ8oV

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ (40) ಜೊತೆಗೂಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಡುತ್ತಲೇ ರನ್‌ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ 53 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್, 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 82 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಮೊದಲ 50 ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು 43 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರದ 32 ರನ್‌ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು.

ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟದ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಅಂತರದ ಜಯ ಒಲಿದಿತ್ತು.

ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಕುರಿತು ರವೂಫ್‌ ಮಾತು

ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊನೇ 2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್‌ ಬೇಕಿತ್ತು. ವೇಗಿ ರವೂಫ್‌ ಎಸೆದ 19ನೇ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರನ್‌ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್‌ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೂರು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕುವ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, 5 ಹಾಗೂ 6ನೇ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಅಟ್ಟಿ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕೊನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 8 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.

ತಮಗೆ ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ರವೂಫ್‌ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ವೊಂದರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಥವಾ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಆ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದರೆ, ನೋವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಅದು ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲರು ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದರೆ, ನೋವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಕೊಹ್ಲಿ. ಅದು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರವೂಫ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Haris Rauf Was net bowler for India in 2018. From a net bowler to become one of the most dangerous bowler in the world. Haris Rauf has achieved a lot.

Recently, Haris Spoke about Virat Kohli and that SIX : pic.twitter.com/LZvwmwRUVE

