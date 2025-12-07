ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸವಾಲ್ ಗೆದ್ದ ‘ಜೈಸ್ವಾಲ್’: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಜಯದ ಸಂಭ್ರಮ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಜಯದ ಸಂಭ್ರಮ; ಕುಲದೀಪ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೆ ತಲಾ 4 ವಿಕೆಟ್; ರೋ–ಕೊ ಅರ್ಧಶತಕ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:06 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Ind vs SAODIODI cricket

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT