ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಯೂನಿವರ್ಸಲ್‌ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್‌ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಇಲವೆನ್‌ ಪಂಜಾಬ್‌ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಏಕಾಂಗಿ ಶತಕದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ 165 ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ, ಗೇಲ್‌, ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರನ್‌ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಓವರ್‌ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಲ್‌ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ, ಪಂದ್ಯದ 6ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಅಶ್ವಿನ್‌ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ಅವರ ಶೂಲೇಸ್‌ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್‌, 'ದೈತ್ಯ ಸದಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

The devil is always in the detail.😂😂😂 .. “Tie both his feet together, before bowling to him”.

Tough day for us @DelhiCapitals but, we will bounce back stronger. pic.twitter.com/4jO8JWyMCW

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) October 21, 2020