IPL–2020 | RR vs KKR: ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ರಾಯಲ್ಸ್‌, ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ

ದುಬೈ: ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಆಟವಾಡುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರನ್‌ಗಳ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ 12ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡವು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡವು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಆಡಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ತಂಡಗಳು ಇಂತಿವೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌: ಸ್ಟೀವ್‌ ಸ್ಮಿತ್‌, ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌, ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ, ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌, ಟಾಮ್‌ ಕರನ್‌, ರಾಹುಲ್‌ ತವಾಟಿಯಾ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್‌, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್‌, ಅಂಕಿತ್‌ ರಜ್‌ಪೂತ್‌, ಜಯದೇವ್‌ ಉನದ್ಕಟ್‌

ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌: ಎಸ್ ನರೈನ್, ಎಸ್.ಗಿಲ್, ಎನ್.ರಾಣಾ, ಇ ಮಾರ್ಗನ್, ಎ ರಸೆಲ್, ಡಿ.ಕಾರ್ತಿಕ್, ಪಿ.ಕಮಿನ್ಸ್, ಕೆ.ಯಾದವ್, ಎಸ್‌ ಮಾವಿ, ಕೆ ನಾಗರಕೋಟಿ, ವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

