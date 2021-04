IPL 2021: ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಲು ಸಿಗುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜಿಸಿರುವ ಧವನ್ ಈಗ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಹಾವ-ಭಾವದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಸಿನಿಂದ ಕಾಲು ಕದಲಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡಂತೆ ನಟಿಸಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಧವನ್‌ರತ್ತ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೈೃಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.

Never a dull moment when @SDhawan25 is on the field. 😂 @DineshKarthik 🤜🏽🤛🏽https://t.co/GDR4bTRtlQ #DCvKKR #VIVOIPL pic.twitter.com/lwohB8NNou

— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2021