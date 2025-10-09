ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕ: ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:40 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Team IndiaRohit Sharmasaurav gangulyShubman Gill

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT