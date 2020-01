‘ದನ ಕಾಯೋನು’ ನಟಿ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ಶುಭ ಕೋರಿದ ಕೊಹ್ಲಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕನ್ನಡದ ‘ದನ ಕಾಯೋನು’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನತಾಶಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಕೊವಿಕ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಹಾಗೂ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾಂಡ್ಯ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್‌, ‘ಎಂತಹ ಹಿತವಾದ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡಿದ್ದೀಯ. ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ದಯೆ ಇರಲಿ’ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನತಾಶಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೇಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯಾಗಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಟು ಮ್ಯಾಡ್‌ನೆಸ್‌’ ಎಂದು ಸಹೋದರ ಕೃಣಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Big, big, congratulations @hardikpandya7 and Natasa ❤🤗 Natasa, we're so happy to have you join our crazy fam ❤ Welcome to the madness!! Love both of you guys 🤗 pic.twitter.com/iKFAbqyl42

— Krunal Pandya (@krunalpandya24) January 2, 2020