ಚೆನ್ನೈ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ವಿನಿ ರಾಮನ್ ನಡುವಣ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದೆ.

ತಮಿಳು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೂ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮದುವೆ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ವಧು-ವರ ಪರಸ್ಪರ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Glenn Maxwell tied the knot with Vini Raman, in a traditional Tamilian wedding. 😍 @Gmaxi_32 pic.twitter.com/g3sJjs5Npc

— Karamdeep Singh (@oyeekd) March 28, 2022