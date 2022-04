20ನೇ ಓವರ್ ಮೇಡನ್, 4 ವಿಕೆಟ್; ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಜಾದೂ!

ಮುಂಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 20ನೇ ಓವರ್ ಮೇಡನ್ ಎಸೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ, ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಹಾಗೂ ಜೈದೇವ್ ಉನಾದ್ಕಟ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ವೇಗದ ಎಸೆತಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ರನೌಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಪತನಗೊಂಡವು. ಪರಿಣಾಮ ಪಂಜಾಬ್ ಕೇವಲ 151 ರನ್ನಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

No hat-trick for Umran Malik, but he becomes just the fourth bowler to bowl a maiden in the 20th over in the IPL 👏

He is getting better every game. #PBKSvSRH | #IPL2022

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 17, 2022