ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಿರಲು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ನಿರ್ಧಾರ; ಏಕೆ?

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಒಮನ್ ಕೂಡ ಆಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ತಂಡಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಕಜಾಕಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕ್ ಪಡೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೂ, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಗಿರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ.</p><p>ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ಕಜಾಕಸ್ತಾನ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯ, ಚೀನೀಸ್ ತೈಪೇಯಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಡಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಟೂರ್ನಿಯೂ ಆಗಿರಲಿದೆ.</p><p>ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಸೊಹೈಲ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮಾಟಗಾರನೂ ಆಗಿರುವ ಸೊಹೈಲ್, 'ನಾನು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಗ್ ಫ್ಲಿಕ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಅಬ್ಬಾಸ್, 2012ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಚಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಾಕ್ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗೂ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪಾಕ್ ತಂಡದ ಪರ 1998, 2002, 2006 ಹಾಗೂ 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 200, 2004, 2012ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ: ಪಾಕ್, ಒಮನ್ ಬದಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಕಜಕಸ್ತಾನ.ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ | 18 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಹರ್ಮನ್ ನಾಯಕ.<p>ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಳಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಪಾಕ್ ಪಡೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವೀಸಾ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಪಿಎಚ್ಎಫ್) ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡದಿರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿವೆ 21 ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್<br></strong>ಪಾಕ್ ಪರ 311 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅಬ್ಬಾಸ್, 21 ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಹಿತ 348 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>1998ರಲ್ಲಿ ಪೆಶಾವರದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ್ದ ಅವರು, 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.</p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿರುವುದು ಭಾರತದ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರಷ್ಟೇ. ಈ 'ಹಾಕಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ', 185 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 570 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>