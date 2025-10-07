ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಏರ್: ಹಗುರ, ತೆಳು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್

ಅವಿನಾಶ್ ಬಿ.
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:59 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:59 IST
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
  • ಆ್ಯಪಲ್‌ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ, ಹಗುರ ಐಫೋನ್
  • ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೆನ್ಸ್, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ
  • ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಒಎಸ್ 26 ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
