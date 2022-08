ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಿಕ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವೀಟ್!

ನವದೆಹಲಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ಮಗದೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಇದೊಂದು 'ಜೋಕ್' ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಸಲಿ ಖಾತೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವೆ: ಮಸ್ಕ್

ಸದಾ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಮ್ಯಾಂಚೈಸ್ಟರ್ ಯನೈಟೆಡ್ ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, 'ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022