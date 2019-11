ಕಾನ್ಪುರ್‌: ಗಾಯಕಿ ರಾನು ಮಂಡಲ್‌ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ರಾಣಾಘಾಟ್‌ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಗಾಯಕಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದ ರಾನು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾನು ರೇಗಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾನು ಮೇಕ್‌ಓವರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾನು ಮಂಡಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಫೋಟೊ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ.

ಕಾನ್ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಸಲೂನ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ನಿಮಿತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಕ್‌ಓವರ್‌ಗಾಗಿ ರಾನು ಮಂಡಲ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಲೂನ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು.

ತಿಳಿ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹಂಗಾ ಧರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ರಾನುಗೆ ತೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಕ್ ಓವರ್‌ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ರಾನು ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೀಮ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡಿವೆ.

When it's your wedding and you hear someone saying 'chalo bala chuti'#RanuMandal pic.twitter.com/xYHRQpwQ7X — चेतन्याaa🌻 (@aa12972332) November 17, 2019

Girls when they forget to wash Multani mitti😇#RanuMandal pic.twitter.com/S32ZxO47BF — SYKO Engr. (@itsanse07) November 16, 2019

Halloween Now officially renamed as #RanuMandal day in India;

Announced by Yogi Adityanath 😂 pic.twitter.com/iH6S7UpmjT — Mr.Stranger (@stranger18_) November 16, 2019

Money can Provide you Beauty Products but can't Buy brain 🤣 #RanuMandal pic.twitter.com/mVFy6qMsMn — 🌼 (@ThePriyanka__) November 16, 2019

#RanuMandal is ready to play the role of The nun biopic ❤️ pic.twitter.com/YZoL1a41sm — Sumit Gollen 【💯FB】 (@SumitGollenRor) November 16, 2019

#RanuMandal

Pic 1: Clicked by iPhone 11

Pic 2: Clicked by Oppo/Vivo pic.twitter.com/SHHTjjZA61 — Ameen✨ (@helloitsameen) November 16, 2019

When you decide to apply your makeup by yourself because you're untouchable.

😂😂#ranumondal #RanuMandal pic.twitter.com/0y1EBUQzEZ — Yasir Tehsin (@yasirtehsin) November 16, 2019

oscar award 2020 for best make up artist goes to #ranumondal #RanuMandal pic.twitter.com/0gVWf2ysmi — Abhi sonne (@AbhiSonne) November 16, 2019

ಅದೇ ವೇಳೆ ಮೇಕ್‌ಓವರ್‌ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ರಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಲಿಯಾರಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

