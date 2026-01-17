<p>ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗೆ ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ 30 ಪುಶ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಂಡ್ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>‘ಶಾಪ್ ಒಂದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಪುಶ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ನೀಡಿ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.</p>.ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ: ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬಸ್ ಆಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಚಾಲಕ.<p>ಅದರಂತೆಯೇ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬರು ಆ ಶಾಪ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಪುಶ್ಅಪ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p><p>ಪತಿಯ ಪುಶ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಪತ್ನಿಯು ಮುಗುಳು ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>30 ಪುಶ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಕಿವಿಯೊಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. <br><br>ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸೋತ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ‘ನೋಡಿದ ಉತ್ತಮ ವಿಡಿಯೊ’, ‘ಮಾದರಿ ಜೋಡಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ’ ಎಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>