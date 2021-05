ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚೀನಾ ರಾಕೆಟ್ ಭೂಮಿಯ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗಲಿದೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾದ ರಾಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣ ಬೇಕಾದರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

22 ಟನ್ ಭಾರ ಹಾಗೂ 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಚೀನಾದ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್-5ಬಿ ರಾಕೆಟ್‌‌ನ ಭಗ್ನಾವಶೇಷ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪತನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಿತ್ತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಾಕೆಟ್ ಭಗ್ನಾವಶೇಷ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಾರದು ಎಂದು ಚೀನಾ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಅವಶೇಷ ಭೂಮಿಗೆ ಪತನವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ಸುಟ್ಟು ಹೋಗದಿರುವ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಿಯರು, ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ #chineserocket ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಸ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Partly cloudy with a chance of #ChineseRocket as we head into the morning pic.twitter.com/4QPaDuOaVv — orbit strln (@5trln) May 9, 2021

Scientists currently explaining the estimated path of the #ChineseRocket pic.twitter.com/v95UkVsITa — Ben Chase (@BenGChase) May 9, 2021

Okay finally I saw the rocket passing in riyad saudi arabia ☄️🌍 #ChineseRocket pic.twitter.com/klYqRt9ElN — Mohamed Sherif Hassan (@MohamedSherif_H) May 9, 2021

Me when the #ChineseRocket hits and I wake up at a Juice WRLD concert pic.twitter.com/siTRP3gfiO — Timbo (@Iamthetimby) May 9, 2021

Me waiting for the #chineserocket to hit me so I don’t have to go to work on Monday pic.twitter.com/qe86ueSPla — ¡𝔡𝔞𝔫! (@exgatestudent) May 9, 2021

Honestly if this #ChineseRocket doesn’t land on me, I’m going to be disappointed pic.twitter.com/xf9gWGmysd — Caity 🏳️‍🌈 (@AbsurdlyHappy) May 9, 2021

Me learning new countries while watching the rocket #ChineseRocket pic.twitter.com/lq4pV3STOw — Jack (@Jack_42407) May 9, 2021

Trying to fast forward to the part where the #ChineseRocket explodes so I can finally go to bed. pic.twitter.com/mlUbK59V0d — Kristin (@KristinM1) May 9, 2021

that one guy who goes outside his house expecting a beautiful saturday afternoon, but instead gets smashed by the rocket falling out of the sky #ChineseRocket pic.twitter.com/Zxl1ny1Kwp — shoopdahoop25 (@shoopdahoop25) May 8, 2021

A #Chinese rocket -- or at least part of one -- is barreling toward the #Earth right now in an uncontrolled reentry, where it's expected to land ... somewhere unknown, which is terrifying. 🚀 #ChineseRocket https://t.co/CmSFchkWzw pic.twitter.com/APIFm2IskK — 🇨🇦 Barb Burt 🇩🇪 (@hibarb7) May 8, 2021