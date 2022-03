ಕೀವ್: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿರಂತರ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಭದ್ರತೆ, ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಆಮದನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky talked to US President Joe Biden about "the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia," as per his tweet.

— ANI (@ANI) March 6, 2022