ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 725 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್‌ (ಅಂದಾಜು 5,975 ಕೋಟಿ) ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆ್ಯಂಟನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ 5,975 ಕೋಟಿ (725 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್‌) ಮೌಲ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ 23 ಬಾರಿ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#UnitedWithUkraine ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್, ‘ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

I have directed another drawdown of arms and equipment worth $725 million from @DeptofDefense inventories to Ukraine, our 23rd drawdown since August 2021. As Ukraine’s defenders push back Russia’s forces, the United States stands #UnitedWithUkraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 15, 2022