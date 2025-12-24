<p>ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಆಚರಣೆಗಳಾದ ಕೇಕ್ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವಿಕೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ, ಮಿನುಗುವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಉಡುಗೊರೆ ಜತೆ ‘ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಸಾಂತಾ’ ಆಟವೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p>.ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ | ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶಂಕರಪೋಳಿ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ .<p>ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಉಡುಗೊರೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ‘ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಸಾಂತಾ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p><p>‘ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಸಾಂತಾ’ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೊಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚೀಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಆಗುವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಉಡುಗೊರೆಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ‘ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಸಾಂತಾ’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.</p><p>ಮನಸ್ತಾಪ, ಗಲಾಟೆ, ಜಗಳ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಿ, ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಸುಂದರ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ‘ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಸಾಂತಾ’ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>