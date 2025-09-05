Lunar Eclipse | ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಫಲಾಫಲ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವೇ ಅಶುಭವೇ?

<p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025, ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ರಾಹು ಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತವೂ (ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೃಶ್ಯಮಾನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ, ವಿವಿಧ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಣದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅದು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (ಭಾವ) ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ:</p><p><strong>· ಶುಭ ಫಲ (ಲಾಭದಾಯಕ):</strong> ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 3, 6, 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ.</p><p><strong>· ಮಿಶ್ರ ಫಲ (ಮಿಶ್ರಿತ ಫಲಿತಾಂಶ):</strong> ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 2, 5, 7 ಮತ್ತು 9ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ.</p><p><strong>· ಅಶುಭ ಫಲ (ಚಿಂತಾಜನಕ):</strong> ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 4, 8 ಮತ್ತು 12ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ.</p><p><strong>ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ:</strong> ಈ ಗ್ರಹಣವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶತಭಿಷಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಧಿಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ (ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣದ ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ..</strong></p><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ</strong></p> <p>ಶುಭ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ 11ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಲಾಭ, ಆಶಯಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಚಾರ ಬರಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಋಣದ ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ</strong></p> <p>ಶುಭ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ, ಪದೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಸಾಧನೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ</strong></p> <p>ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ 9ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾಗ್ಯ, ದೂರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಭಾವ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗುರುಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪೀಕಲಾಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ</strong></p> <p>ಅಶುಭ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ 8ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಯುಷ್ಯ, ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕತನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ</strong></p> <p>ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ 7ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜೀವನಸಂಗಾತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕ ಭಾವವಾಗಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಸಹನಶೀಲತೆ ಅಗತ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮುಗಿಯಬಹುದು.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ</strong></p> <p>ಶುಭ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ 6ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಭಾವವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಪರಾಜಯ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪರಿಹಾರ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ಸೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ</strong></p> <p>ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ 5ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂತಾನ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೂಜುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ?</strong></p> <p>ಅಶುಭ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ 4ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮನೆ, ಸುಖಶಾಂತಿ, ಮನಶ್ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾತೃ ಸುಖದ ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗೆ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಅಶಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡಿ.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ</strong></p> <p>ಶುಭ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ 3ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಹೋದರರು, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಭಾವವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸಹೋದರರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಚಾರ ದೊರಕಬಹುದು. ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ</strong></p> <p>ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ 2ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ, ಕುಟುಂಬ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಕ್ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳು ವಸೂಲಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ</strong></p> <p>ಅಶುಭ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿರ್ಧಾರಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮರುಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಸಮಯ.</p></li></ul><ul><li><p><strong>ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ಫಲ</strong></p> <p>ಅಶುಭ ಫಲ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ 12ನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಖರ್ಚು, ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು, ದೂರದ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಭಾವವಾಗಿದೆ. ಹಣದ ಅನಿಯಮಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಅಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>