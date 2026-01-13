ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜ. 15ರಿಂದ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರು ವೀಕ್ಷಣೆ; ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 12:59 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 13:02 IST
