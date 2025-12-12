ಕಾಜಲ್‌, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ನಿಮ್ಮದಾಗಬಹುದು!

<p>ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಡುಗೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇದೀಗ ಕಪ್ಪು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೀರೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಹಾಗೂ ಕಾಜಲ್ ದೇವಗನ್ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೀರೆಯ ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಜಾರ್ಜೆಟ್–ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷತೆ</strong></p><p>ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೀರೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇದ್ದು, ಧರಿಸಲು ಮೃದು ಹಾಗೂ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಸೀರೆಯು ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಂಯೋಜನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತವೆ. </p><p>ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜೆಟ್–ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೀರೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಸೀರೆಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆಕರ್ಷಣಿಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ</strong></p><p>ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೆಹಲಿ, ಸೂರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ₹600ರಿಂದ ₹50 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲಂಕಾರ, ಕಸೂತಿ, ಬಟ್ಟೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>