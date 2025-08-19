ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
PHOTOS | 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:13 IST
2025ರ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್/ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

ಮಣಿಕಾ ಅವರು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿರುವ 74ನೇ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್/ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

22ರ ಹರೆಯದ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್/ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

'ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಿರೀಟ ಮರಳಿ ತರಲು ನನ್ನಿಂದಾಗುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಅದುವೇ ನನ್ನ ಗುರಿ' ಎಂದು ಮಣಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್/ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಣಿಕಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್/ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

'ಇದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಣಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್/ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್/ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್/ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್/ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

