ದುರ್ಗೆಯ ಆಯುಧಗಳು: ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ

<p>ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾಮಾತೆ, ದುರ್ಗೆ, ಕಾಳಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವ ದುರ್ಗಾಮಾತೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿ ಆಯುಧವೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. </p><p>ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ತಾತ್ವಿಕ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಸಾತ್ವಿಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಧರ್ಮ ನಾಶಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ.</p>.ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಂತೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ: ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳೋದೇನು? \n\n. <ul><li><p><strong>ತ್ರಿಶೂಲದ ಅರ್ಥ:</strong> ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ತ್ರಿಗುಣಗಳಾದ ಸತ್ಪುರುಷ, ತಾಮಸ ಹಾಗೂ ರಜಸ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಚಕ್ರದ ಅರ್ಥ: </strong>ಚಕ್ರವು ಕಾಲ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಗಧೆ ಅರ್ಥ: </strong>ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಂಕೇತ</p></li><li><p><strong>ಧನುಸ್ಸು ಅರ್ಥ: </strong>ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಶಕ್ತಿಯ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದು.</p></li><li><p><strong>ಕತ್ತಿಯ ಅರ್ಥ: </strong>ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅಂಧಕಾರ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಭಿತ್ತುವುದು.</p></li><li><p><strong>ಪಾಶದ ಅರ್ಥ: </strong>ಬಂಧನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ </p></li><li><p><strong>ಅಂಕುಶದ ಅರ್ಥ: </strong>ಆಂತರಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು.</p></li><li><p><strong>ಅಗ್ನಿಯ ಅರ್ಥಅಗ್ನಿ: </strong>ಶುದ್ಧೀಕರಣ,</p></li><li><p><strong>ಕಮಲ ಅರ್ಥ:</strong> ಶುದ್ಧತೆ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p><strong>ಇತರೆ ಆಯುಧ:</strong> ಶಾಂತಿ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>