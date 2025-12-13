ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜಮಖಂಡಿ | ಅನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಕೆ: ಬೋಧನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ಆರ್.ಎಸ್.ಹೊನಗೌಡ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮಾನಸಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯಲು ಅನೂಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಅಶೋಕ ಬಸಣ್ಣವರ, ಬಿಇಒ 
EducationBagalkotteacher

