ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ರಬಕವಿ: ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮಣ್ಣಿನ ತರಹೇವಾರಿ ಹಣತೆ

ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಬಕವಿ ನಗರದ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ತರಹೇವಾರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳು
ರಬಕವಿ ನಗರದ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ತರಹೇವಾರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳು
ರಬಕವಿ ನಗರದ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳು
ರಬಕವಿ ನಗರದ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳು
ಬಾತುಕೋಳಿ ದೀಪಗಳು
ಬಾತುಕೋಳಿ ದೀಪಗಳು
BagalkotDeepavali

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT