ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಸೇತುವೆ ಆರಂಭದ ‌ಕಟ್ಟಡ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ: ಆತಂಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:37 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಂಪ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಸೇತುವೆ ಆರಂಭದ(ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಪ್ರೋಚ್) ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿ ಭಾಗದ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಸ್ಲಿಮ್ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು
ಕಂಪ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಸೇತುವೆ ಆರಂಭದ(ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಪ್ರೋಚ್) ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿ ಭಾಗದ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಸ್ಲಿಮ್ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು
BellaryTungabhadra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT