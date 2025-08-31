ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಪಟಾಕಿ ದುರಂತ: ಆಯೋಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:08 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:08 IST
