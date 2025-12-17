ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

Jakkur Aerodrome: ತರಬೇತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಜಕ್ಕೂರು ಏರೊಡ್ರಮ್‌!

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸದ ಸರ್ಕಾರ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಚಿಂತನೆ
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಳಸಲು ಮಹಾರಾಜರ ಷರತ್ತು | ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿದು ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನೇ ಮುಚ್ಚುವ ಹುನ್ನಾರ | ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಆಗ್ರಹ
bengaluruhelicopterAviationTrainingPlanePilotJakkuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT