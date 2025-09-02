ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ 2.75 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿದಾರರು

ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
BBMPbengaluruProperty tax

