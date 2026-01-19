ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು | ತಗ್ಗದ ದಟ್ಟಣೆ: ಸವಾರರು ಹೈರಾಣ

ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯಾಸಕರ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಂತಿರುವ ಕಾರುಗಳು
ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
–ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್, ಖಾಸಗಿ ವಿವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ದಂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು
–ಶಶಿ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯೋಗಿ
