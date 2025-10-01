Cyber Crime in Bengaluru | ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ದೇಶದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಂತರದ 10 ನಗರಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಿವೆ.</p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲಾತಿ ಬ್ಯೂರೋ (ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ) ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ 2023ರ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಇದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.</p>.ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ: 136 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ.<p>ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 17,631 ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2022ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ (9,940) ಶೇ 77.37ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 6,423 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p><p>ಇಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ, ಶೇ 54ರಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಜರುಗಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಲಖನೌ ಸೇರಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆನಂತರದ 10 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 14,494 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ | ಮೂರು ವರ್ಷ: 263 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ!.<p>ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 18.1ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ 16,116 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೋಸದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 21,889 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 18.1ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 18,602 ಕೃತ್ಯಗಳು ಮೋಸದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ.</p><p>ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 18,236, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 10,794 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 20.9 ಹಾಗೂ ಶೇ 45.6ರಷ್ಟಿದೆ.</p>.ಮಾಜಿ CM ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>