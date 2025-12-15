ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ: ನಕಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಸೆರೆ

₹45 ಸಾವಿರ ನಗದು ವಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:20 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:20 IST
ಪ್ರಮೋದ್
ಪ್ರಮೋದ್
ವಿನಯ್
ವಿನಯ್
ಋತ್ವಿಕ್
ಋತ್ವಿಕ್
bengaluruPSITheft CaseBengaluru Crime

