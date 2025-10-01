ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,436 ಕೊಲೆ, ಅಪಘಾತದಿಂದ 14,414 ಸಾವು

ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿಯ 2023ರ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:02 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruAccidentsCrime

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT