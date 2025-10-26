ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಳ್ಳೂರು | ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ: ಸಂಚಾರ ಹೈರಾಣ

ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭಾ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:30 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:30 IST
ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೀದರ್‌ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ
ಶಿವಕುಮಾರ ಪಿ. ಬೆಳ್ಳೂರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಬೀದರ್-ಮನ್ನಾಎಖ್ಖೆಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್‍ನಿಂದ ಬೆಳ್ಳೂರುವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಶಾಂತಕುಮಾರ ಚಂದಾ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
BidarRoad problem

