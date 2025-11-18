ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಸೌದಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ: ಬೀದರ್‌ನ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:59 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ; ಬೀದರ್ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ; ಬೀದರ್ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ; ಬೀದರ್ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸೌದಿ ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತ: ಭಾರತೀಯರ ಸಾವಿಗೆ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೌದಿ ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತ: ಭಾರತೀಯರ ಸಾವಿಗೆ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ
ಸೌದಿ ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತ: ಭಾರತೀಯರ ಸಾವಿಗೆ ಗಣ್ಯರ ಸಂತಾಪ
BidarSaudi Arabi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT