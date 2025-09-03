ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹರಿಹರ: ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣು ತೆರವು

ನದಿಗೆ ಸುರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ; ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ನದಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ಹರಿಹರ: ಹರಿಹರದ ತುಂಗಭದ್ರ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಶೇಖರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಡಬ್ಲುö್ಯಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. 
DavanagereHarihara

