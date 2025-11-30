ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
davanagere
ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:21 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:21 IST
ಶರಣರು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿಲ್ಲ, ಹಿಂದುತ್ವ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿಲ್ಲ. ವಚನ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರು ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ
ಡಿ.ಎ. ಉಪಾಧ್ಯ, ಸಂಶೋಧಕ
HinduDavanagereVachananada SwamijiLingayatBasavanna

