ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> 'ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಹಾಗೂ ಬಸವತತ್ವವನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹರಿಹರದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.ಕೊಪ್ಪಳ | ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು: ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ.<p>ಇಲ್ಲಿ ಹರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಕುಲದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಡಿ.ಎ. ಉಪಾಧ್ಯ ಅವರ 'ಬಸವಶೈವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>'ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪ– ಪುಣ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗ– ನರಕ ಅಲ್ಲಗಳೆದರೆಂದು ನಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸಿ?' ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.<p>'ಬಸವತತ್ವ ಪಾಲಿಸುವವರನ್ನು ಆಸ್ತಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಬಂಡಾರಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು ಮೊದಲು ಶಿವಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಂಚಲವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ಶೈವ ಪರಂಪರೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು. ಕಾಯಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಬಸವಣ್ಣ, ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ | ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.<p>'ವಚನಗಳಿಗೂ ವೇದ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಸವವಾದಿ ಶರಣರ 23 ಸಾವಿರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 550 ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷ, ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಶರಣರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಶೈವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡಬೇಕು' ಎಂದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.ಲಿಂಗಾಯತ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು ಭಿನ್ನ, ಹೋಲಿಕೆ ಸಲ್ಲ: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ .<div><blockquote>ಶರಣರು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿಲ್ಲ, ಹಿಂದುತ್ವ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿಲ್ಲ. ವಚನ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರು ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ</blockquote><span class="attribution">ಡಿ.ಎ. ಉಪಾಧ್ಯ, ಸಂಶೋಧಕ</span></div>