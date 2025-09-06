ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ|ಸತ್ತವರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ!: 12.68 ಲಕ್ಷ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಚೀಟಿ ಪತ್ತೆ

ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:56 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:56 IST
‘ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹಂಚಿಕೆ’
‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.53 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು, 5.41 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಡಿತರ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವವರು ಎಂದು 3.62 ಲಕ್ಷ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದನ್ವಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಹಾರ, ನಾರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್‌. ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
DharwadRation card

