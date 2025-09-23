ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ಹುದ್ದೆ: ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಥಗಿತ

ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃತ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಆಘಾತ
ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
