ಟೊಮೆಟೊ ದರ ದಿಢೀರ್‌ ಕುಸಿತ: ವಾರದ ಹಿಂದೆ ₹750 ಇದ್ದ ಬಾಕ್ಸ್‌ ₹300ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಮಳೆ ಕಾರಣ ಟೊಮೆಟೊ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತಬಿದ್ದಿದೆ. ಫಸಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ದರವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
–ಕಿರಣ್‌ ಕೋಲಾರ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
