ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Mysuru Dasara | ಅಸ್ತ್ರವಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬದುಕು ಗೆಲ್ಲಿ: ಬಾನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ

ನಾಡಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುಷ್ಪಅರ್ಪಿಸಿ ನಾಡಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಅನೂಪ್‌ರಾಘ ಟಿ.
