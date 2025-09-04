ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾತ್ರೆ: ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬದುಕೋಣ; ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಜೆಡಿಎಸ್‌ –ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಕ್ಷಗಳು. ಅವರವರ ಹೋರಾಟ ಅವರದ್ದು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
–ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಡಿ‌ಎಸ್‌ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
