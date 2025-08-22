ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮೈಸೂರು | ಶುಂಠಿಗೆ ರೋಗಬಾಧೆ: ರೈತ ಹತಾಶ

ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:40 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:40 IST
ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿಗೆ ರೋಗಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ
ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ಯಲಚಹಳ್ಳಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 8 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ರೋಗಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಔಷಧೋಪಚಾರದ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಅಂಗಡಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
