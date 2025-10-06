ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಗಜಪಡೆಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಗರವಾಸದ ಬಳಿಕ ಕಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಆನೆಗಳು: ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:13 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:13 IST
ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ 14 ಆನೆಗಳನ್ನೂ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಶಿಬಿರ ತಲುಪಿದವು.
-ಪ್ರಭುಗೌಡ, ಡಿಸಿಎಫ್‌
