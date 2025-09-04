ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಮನಗರ: ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಿಪಿಐ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಐಜೂರು ಎಸ್‌ಐ ಜಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದಾರೆ
RamanagaraBusprotest

