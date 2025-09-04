ತುಮಕೂರು; ಗ್ಯಾಸ್‌ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ₹33 ಸಾವಿರ ದಂಡ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದ ಶಮಿಕಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ₹33 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. 45 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಟೌ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಅನಿಲದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕದರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯದ ಎಲ್.ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೈಪ್ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪೈಪ್ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ರಮೇಶ್ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ ದೂರಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ₹25 ಸಾವಿರ, ವ್ಯಾಜ್ಯ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ₹8 ಸಾವಿರ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>