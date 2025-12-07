ಯಾದಗಿರಿ | ₹ 37.57 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಹತ್ತಿ ಕಳವು: ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ಹತ್ತಿ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ₹37.57 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 246 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕ, ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದಕಲ್ ಬಾಬು ಕಾಟನ್ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಾಬು ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕ ಪಿಂಜಾರಿ ಜುನೇದ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಜುಬೇರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕ ಕಮಲ ಕಿಶೋರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಚನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ₹37.57 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 246 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಜುಬೇರ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಕಾಂಚನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸದೆ ಬೇರೆಡೆ ಒಯ್ದು ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಸಹ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>